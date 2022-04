Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mann durchschaut "Ball-Trick"-Betrüger (07.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend versucht, sich mit dem "Ball-Trick" Zugang zu einem Wohnhaus in der Alexanderstraße zu verschaffen. Gegen 18.50 Uhr klingelte der Unbekannte bei einem 70-jährigen Mann und gab an, dass ein Mädchen einen Ball in den Garten geschossen habe. Da er den Ball jetzt suche, müsse er auch in das Haus. Der bereits misstrauische 70-Jährige verwehrt den Zutritt und schloss die Tür. Der Unbekannte fuhr dann mit einem Fahrrad davon.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: ca. 172cm-174cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, 2-Tagebart, dunkel gekleidet, dunkles Herrenrad.

Bereits mehrfach erschlich sich ein Unbekannter mit der Geschichte, dass ein Mädchen einen Ball auf den Balkon geschossen habe und er diesen nun holen müsse, Einlass zu Wohnungen und Häusern vornehmlich älterer Bewohner um diese dann zu bestehlen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde nicht gutgläubig in ihre Wohnung. Seien Sie wachsam, wenn ein Unbekannter versucht Sie zum Einlass zu überreden. Wenn ein Fremder bei Ihnen klingelt und "die Geschichte mit dem Mädchen und dem Ball" erzählt, schließen Sie die Tür und rufen Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell