POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Postauto macht sich selbständig

Schramberg-Sulgen (ots)

Weil ein Postzusteller die Handbremse nicht angezogen hatte, ist sein Postauto am Donnerstagnachmittag im Lärchenweg eine Grundstückszufahrt hinuntergerollt und dann gegen einen geparkten Transporter geprallt. Die Polizei schätzt den Schaden am Postauto auf 3000, den am Mercedes-Sprinter auf 2000 Euro. Der 21 Jahre alte Postbote wurde von der Polizei verwarnt. Die beiden Fahrzeuge blieben trotz des Unfalls noch fahrbereit.

