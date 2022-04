Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrüche in Kleingartenanlage (04./07.04.2022)

Singen (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag kam es zu mehreren Einbrüchen in der Kleingartenanlage "Ambohl2000". Unbekannte Täter brachen zunächst das Eingangstor der Anlage auf um auf das Gelände zu gelangen. In der Folge verschafften sich die Unbekannten teilweise gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenlauben. Dadurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Soweit bislang bekannt, fanden die Einbrecher nichts von Interesse. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

