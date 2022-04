Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kreis Rottweil) Feuerwehren und Polizei wegen Sturm im Einsatz

Rottweil (ots)

Starke Sturmböen haben am Donnerstagnachmittag einige Feuerwehren im Kreis und die Polizei auf Trab gehalten. Größere Sachschäden oder gar Personenschäden gab es zum Glück aber nicht. Zu einem größeren Einsatz kam es auf dem auf dem Autohof Vöhringen bei der Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar. Ein etwa 25 Quadratmeter großes Werbeschild einer Fastfood-Kette hatte sich aus der Verankerung gelöst und drohte aus über 40 Meter Höhe auf den Parkplatz zu fallen. Da eine Sicherung des Schildes aufgrund der Wetterlage in er Nacht nicht möglich war, musste der Parkplatz der Rastanlage, auf dem 40 Lastwagen und Autos parkten, am Abend von der Polizei geräumt werden. Auch die am Autohof vorbeiführende Landesstraße nach Balingen musste bis zum Freitagmorgen gegen 8 Uhr gesperrt werden. In Zusammenarbeit mit Straßen- und Autobahnmeisterei sowie Kommune wurde eine Umleitung eingerichtet. Daneben gab es aber noch einige andere Einsatzstellen. In Wittershausen kippte bei einer starken Böe ein Werbeanhänger um und fiel auf ein geparktes Auto. In der Oberndorfer Talstraße unter der Hochbrücke machte sich aus gleichem Grund ein abgestellter Autoanhänger selbständig und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. Unweit davon, in der Erlenstraße, wurde ein Pavillon durch die Luft gewirbelt. Zahlreiche aufgestellte Baustellschilder, wie zwischen Bochingen und Sigmarswangen und in der Basler Straße in Zimmern ob Rottweil, gaben dem Winddruck ebenfalls nach und fielen um. Ein Hausbesitzerin aus Bühlingen hatte der Polizei gemeldet, dass in ihrem Garten eine von drei Tannen vom Sturm umgeworfen wurde und die beiden restlichen Tannen nun noch auf ihr Haus fallen könnten. Die Feuerwehr Rottweil beseitigte die Gefahr. Sonst flog noch so mancher Unrat auf die Straße, der aber zu keinen Unfällen führte. Beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei Konstanz, das auch für den Kreis Rottweil zuständig ist, gingen von Donnerstag auf Freitag wegen des Sturms rund 200 Meldungen mehr ein als sonst.

