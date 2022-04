POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) 2.000 Euro Schaden bei Unfallflucht (06.04.2022)

Tuttlingen (ots) - Ein Auto beschädigt haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22 Uhr und 11 Uhr. Die Täter zerstachen an einem vor dem Haus Kaiserstraße Nummer 35 geparkten grauen VW zwei Reifen und verursachten einen Schaden von rund 200 Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Jörg-Dieter Kluge ...

