Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Junge Autofahrerin bei Unfall verletzt (07.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Von der Bahnhofstraße abgekommen ist eine Autofahrerin am Donnerstag kurz vor Mitternacht. Eine 21-jährige Opel Corsa Fahrerin befuhr einen Kreisverkehr auf dem "Aesculap Platz" und verlor beim Ausfahren auf die Bahnhofstraße die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Hauseck. Dabei erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell