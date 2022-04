Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe entwenden Katalysatoren

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet an mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren abmontiert und gestohlen (wir berichteten https://s.rlp.de/BlOX8).

Jetzt wurden drei weitere Fälle bekannt. An einem VW Polo, der im Kapellenweg geparkt war, schnitten Unbekannte den Katalysator ab und nahmen ihn mit. Ein weiterer VW Polo war in der Bäckerstraße das Ziel der Diebe. Schließlich machten sich die Täter auch an einem Opel Astra zu schaffen. Der Pkw war in der Straße "Am Schlagbaum" abgestellt. Auch an diesen beiden Autos wurde der Katalysator ausgebaut.

Da die Wagen teilweise mehrere Tage in den genannten Straßen parkten, können die jeweiligen Tatzeiten nicht genau eingegrenzt werden. Ein Zusammenhang zu den vorhergegangenen Fällen aus dem Stadtgebiet ist wahrscheinlich.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wo wurden gebrauchte Katalysatoren zum Kauf angeboten? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |mhm

