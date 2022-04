Villingen-Schwenningen (ots) - Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Straße "Am vorderen See" am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr verletzt. Ein 37-Jähriger fuhr auf dem Gehweg und kam ohne Beteiligung anderer zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die er in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Sachschaden entstand nicht. Rückfragen ...

