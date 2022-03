Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220315 - 0285 Frankfurt-Gutleutviertel: Ohne Beute geflohen und kurz darauf festgenommen - Frankfurter Kriminalpolizei sucht Helferinnen und Helfer nach mutigem Einschreiten

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Nachmittag (14. März 2022) flüchtete ein 23-jähriger Mann mit dem Handy einer 39-jährigen Frau im Gutleutviertel. Nachdem die 39-Jährige mit Unterstützung von Passanten zunächst ihr Mobiltelefon zurückerlangt hatte, gelang der Frankfurter Polizei kurz darauf mithilfe des Opfers die Festnahme des Flüchtigen. Dieser soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 17:10 Uhr näherte sich der 23-Jährige der telefonierenden 39-Jährigen in der Speicherstraße. Nach einer Stoßbewegung, infolge derer die 39-Jährige zu Boden fiel, soll der Angreifer an ihr Handy gelangt sein und zur Flucht angesetzt haben. Dies wurde, nach aktuellen Ermittlungen, durch unbeteiligte Passanten verhindert, die beherzt einschritten. Eine Fahrradfahrerin soll dem Tatverdächtigen dabei mit ihrem Rad den Weg versperrt und ein junger Mann das Handy von diesem zurückerlangt und wieder an die Besitzerin ausgehändigt haben. Zwei Frauen in einem Auto hielten zudem an und erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der Geschädigten. Die 39-Jährige verfolgte ihrerseits den nun ohne Beute flüchtenden Tatverdächtigen und verständigte zeitgleich die Polizei, die innerhalb kurzer Zeit mit mehreren Streifen vor Ort war. In der Gutleutstraße endete schließlich die erfolglose Flucht des 23-Jährigen, bei dem die Handschellen klickten.

Der Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die einschreitenden und helfenden Personen, sich unter der Rufnummer 069/755-53111 zu melden, da sie als wichtige Zeugen in Betracht kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell