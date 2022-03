Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220315 - 0282 Frankfurt-Sossenheim: LKW mit Ladung nicht mehr am Abstellort - Frankfurter Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ro) Am frühen Montagmorgen (14. März 2022) stellte ein 55-jähriger Mann fest, dass sich sein geparkter Lastkraftwagen nicht mehr am Abstellort in Sossenheim befand. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Diebstahlsdelikts eingeleitet.

Im Zeitraum von Freitagmittag (12. März) bis Montagmorgen (14. März 2022) war eine Sattelzugmaschine mit Auflieger und geladenen Fahrzeugteilen in der Adolph-Prior-Straße abgestellt. Nachdem der 55-jährige Besitzer am Montagmorgen gegen 05:20 Uhr bemerkte, dass diese sich nicht mehr vor Ort befand, kontaktierte er die Frankfurter Polizei.

Zwischenzeitlich ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Diebstahls in der Sache und sucht nach Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende entsprechende Beobachtungen in der Adolph-Prior-Straße gemacht und/oder kann sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt und/oder Aufenthaltsort des LKW mit Frankfurter Zulassung (F-UF 61) machen? Es handelt sich um eine weiße Sattelzugmaschine des Herstellers "DAF" mit einem grauen Planenauflieger (F-UF 62) der Marke "Schmitz Cargobull". Die Schadenssumme wird auf mehr als 100.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 53111 entgegen.

