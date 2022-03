Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220314 - 0279 Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 21-Jähriger befuhr am Sonntag, den 13. März 2022, gegen 14.30 Uhr, mit seinem Pkw der Marke Skoda die Konstanzer Straße aus Richtung Bodenseestraße kommend, in Richtung Pfortenstraße.

An der Ecke zur Straße Am Hennsee erfasste er mit seinem Pkw einen 6-jährigen Jungen, der dort über den Fußgängerüberweg lief. Der Zusammenprall mit dem Fahrzeug dürfte in Höhe des hinteren linken Radkastens erfolgt sein. Dabei erlitt der Junge schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

