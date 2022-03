Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220314 - 0277 Frankfurt-Sachsenhausen: Unbekannte Täter versuchen 27-Jährigen auszurauben - Passanten eilen zur Hilfe

Frankfurt (ots)

(ne)Zwei unbekannte Täter versuchten am Sonntag um 4:50 Uhr in der S-Bahnstation Lokalbahnhof einen 27-Jährigen auszurauben. Das Opfer leistete Gegenwehr, Zeugen Hilfe.

Von hinten hatten sich die Täter ihrem Opfer genähert und besprühten den 27-Jährigen mit einem Reizgas. Anschließend versuchten sie ihm sowohl das Portemonnaie als auch das Handy aus den Hosentaschen zu entreißen. Der 27-Jährige sicherte seine Wertsachen, indem er alles versuchte festzuhalten. Dabei rief er laut um Hilfe, so dass Passanten herbeieilten, was die Räuber am Ende in die Flucht trieb.

Der 27-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er ließ sich durch einen Rettungswagen vor Ort ambulant behandeln.

Die zwei Räuber können wie folgt beschrieben werden: Beide sind ca. 20-30 Jahre alt, eritreisches oder marokkanisches Erscheinungsbild, einer der beiden hatte einen Dreitagebart. Eine Person war mit einer schwarz-weißen Camouflage-Hose und weißen Schuhen, die andere Person mit einem roten Hoodie und einer schwarzen Jacke bekleidet.

