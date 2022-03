POL-F: 220314 - 0278 Frankfurt-Praunheim: Festnahme nach Diebstahl von medizinischem Material

Frankfurt am Main (ots) - Preiswerte Wärme mit dem Biobrennstoff Holz Laut statistischem Bundesamt ist der Energieverbrauch für das Heizen in privaten Haushalten in den letzten zehn Jahren um sieben Prozent gestiegen. Die Deutschen heizen tendenziell immer mehr, obwohl der Dämmstandard moderner Wohnhäuser sehr hoch ist und auch Bestandsgebäude saniert wurden. Mehr ...

mehr