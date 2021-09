Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Straßenhaus (ots)

Am Samstagabend, in der Zeit von 18:00 - 19:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe- Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Ford Mondeo wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

