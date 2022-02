Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: In Linienbus eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufbiegen einer Schutzabdeckung und Drücken der Notentriegelung in das Innere eines Linienbusses, der an der Haltestelle Bildungszentrum in Markgröningen abgestellt war. Aus dem Inneren wurden sowohl ein Schlüsselbund als auch ein Nothammer entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Täter hinterließen eine Papiertüte sowie eine Bierdose im Inneren des Busses. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Telefonnummer 07145/93270 Hinweise entgegen.

