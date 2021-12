Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Unbekannte bei Wohnungseinbruch überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sind am Mittwochabend (29.12.2021) in ein Reihenhaus in der Elisabeth-Enseling-Straße in Dransdorf eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete die Männer auf ihrer Flucht.

Dem Mann war gegen 18:15 Uhr der Lichtschein von Taschenlampen in dem Haus aufgefallen. Als er sich dem Grundstück näherte, liefen drei etwa 1,80 m große Männer durch die Terrassentüre in Richtung der Straße "Auf dem Tonnenpfad" davon. Dem Zeugen gelang es zunächst, einen der Unbekannten festzuhalten. Nachdem die beiden weiteren Tatverdächtigen zurückkamen und es zu einer Rangelei kam, konnte sich der mutmaßliche Einbrecher dann aber losreißen. Gemeinsam liefen die drei Männer schließlich in Richtung der Martin-Legros-Straße davon.

Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten eine Terrassentüre im rückwärtigen Bereich des Hauses aufgehebelt und waren ins Innere gelangt. Aus den einbruchstypisch durchsuchten Räumen entwendeten sie Schmuck und einen Laptop. Bei dem Gerangel mit dem Zeugen fielen jedoch einige Schmuckstück zu Boden, die von der Polizei sichergestellt wurden. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Tatverdächtigen, die bislang nicht näher beschrieben werden können.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell