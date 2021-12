Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Niederkrüchten/Nettetal: Ein Tageswohnungseinbruch und zwei Versuche am gestrigen Mittwoch

Kempen/Niederkrüchten/Nettetal (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden der Polizei drei Wohnungseinbrüche angezeigt. Auf der Keßlerstraße in Kempen brachen Unbekannte zwischen 06.30 und 18.00 Uhr in ein Haus ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. In Niederkrüchten-Elmpt hebelten Unbekannte ein Fenster eines Hauses auf der Straße 'Alter-Kirchweg' zwischen 17.30 und 19.00 Uhr auf. Da sich die Eigentümerin jedoch im Haus befand, stiegen der oder die Täter nicht ins Haus ein, sondern flüchteten unerkannt. Erfolglos blieben Einbrecher ebenfalls bei einem versuchten Einbruch in ein Haus auf der Johann-Melchior-Straße in Kaldenkirchen. Hier versuchten der oder die Täter zwischen 17.00 und 19.30 Uhr, die Haustür aufzubrechen. Die Sicherung der Tür hielt stand, es wurde nichts entwendet. Die Kripo bittet um Hinweise in allen Fällen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1018)

