Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreuzungsbereich (08.04.2022)

Spaichingen (ots)

Zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Gutenbergstraße und der Einsteinstraße ist es am Freitagmorgen um kurz vor sechs Uhr gekommen. Eine 61-jährige Peugeot-Fahrerin war vom Westring kommend auf der Einsteinstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gutenbergstraße stieß der Peugeot mit einem von rechts aus der vorfahrtsberechtigten Gutenbergstraße kommenden Fiat eines 20 Jahre alten Mannes zusammen, der nach links in die Einsteinstraße abbog. Beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Da der demolierte Fiat nach der Kollision Öl verlor, streute die Feuerwehr Spaichingen den Kreuzungsbereich nach der Unfallaufnahme ab.

