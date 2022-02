Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 27-Jähriger nach Drogenfund inhaftiert

Saalfeld (ots)

Donnerstagmorgen wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung im Bereich der Innenstadt Saalfelds u.a. Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen aufgefunden. Neben verschiedenen Drogen wurden auch Bargeld sowie Datenträger aufgefunden und beschlagnahmt. Der 27-jährige Beschuldigte wurde, nach Erlassen eines Haftbefehls durch das zuständige Amtsgericht, aufgrund des Verdachts des Illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Aus ermittlungstaktischen Gründen können keine weiteren Angaben zu den Hintergründen oder der genauen Menge der Betäubungsmittel gemacht werden.

