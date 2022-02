Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Brandgeschehen

Volkmannsdorf (ots)

Ein Brand in Volkmannsdorf beschäftigte gestern Abend Polizei und Feuerwehr. Kurz nach 21 Uhr wurde ein Feuer im Obergeschoss eines älteren Gehöftes mit mehreren Nebengelassen mitgeteilt, welches sich am Einsatzort bestätigte. Sodann kamen mehrere Feuerwehren zum Einsatz und schließlich übernahm die KPI Saalfeld in der Nacht die Ermittlungen. Die 60-jährige Anwohnerin blieb weitestgehend unverletzt, wenngleich der Verdacht der Rauchgasintoxikation bestand. Sowohl während der Löscharbeiten als auch während der Brandortsicherung beabsichtigte die Anwohnerin fortlaufend, das unsichere Objekt zu betreten. Nach mehrmaligen Aufforderungen wurde die Frau schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen und ärztlich versorgt. Die KPI Saalfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und prüft die Versorgung der vor Ort befindlichen Tiere, welche teilweise auf einer nahegelegenen Weide stehen.

