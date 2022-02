Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann zerstach Reifen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag gegen 22:30 Uhr einen Mann, der den Reifen eines Wohnmobils am Markt in Neuhaus am Rennweg zerstach und danach weglief. Laut ihren Angaben war der Mann unter 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und Bart, etwa 175 cm groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarze Jacke mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

