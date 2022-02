Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gebäude des Hundesportvereins

Hasla (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.01.2022 bis zum 05.01.2022 wurde erstmalig in das Gebäude des Hundesportvereins Hasla bei Triptis eingebrochen. An der Gebäuderückseite zerschlugen Unbekannte ein einfach verglastes Fenster (ca. 50cm x 100cm) und drangen durch dieses in die Räumlichkeiten ein. Sie ließen mehrere Bier- und Schnapsflaschen mitgehen. Weiterhin beschädigten sie eine kleine Glasscheibe der Eingangstür. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Zu einem weiteren Einsteigen in das Objekt kam es im Zeitraum vom 29.01.2022 zum 02.02.2022. Der Einstieg erfolgte wieder durch die Fensteröffnung, welche nur provisorisch gesichert worden war. Es entstand kein weiterer Sachschaden. Entwendet wurden dieses Mal mehrere Flaschen Mineralwasser. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell