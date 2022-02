Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Feststellungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten bzw. Verkehrsstraftaten

Saalfeld (ots)

In insgesamt sechs Fällen wurden im Laufe des gestrigen Tages im Rahmen von Verkehrskontrollen Verstöße festgestellt, welche Folgen im Sinne von Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen nach sich ziehen. Bei einem 33-jährigen Radfahrer wurden bereits am Morgen während einer Kontrolle geringe Mengen verschiedener Betäubungsmittel festgestellt, welche er bei Erblicken der Beamten versucht hatte, unter einem Fahrzeug "zu entsorgen". Weiterhin wurde am Vormittag ein 32-jähriger E-Roller-Fahrer in der Bahnhofstraße kontrolliert- ein Drogentest ergab Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Nur kurze Zeit später wurde - ebenfalls in der Bahnhofstraße und ebenfalls unter Nutzung eines E-Rollers- eine 24-Jährige angehalten. Auch bei ihr ergaben sich nach einem Drogentest Hinweise auf einen zurückliegenden Konsum. Am Bernhardsgraben kam es am Nachmittag zu einer weiteren Feststellung. Nämlich war eine 21-Jährige unter Drogeneinfluss in ihrem Fahrzeug unterwegs und muss sich nun ebenfalls verantworten. Gleich drei Beanstandungen gab es bei der Verkehrskontrolle eines Kraftrad-Fahrers in der Pößnecker Straße. Der 44-Jährige hatte an seinem Motorrad keine Kennzeichen angebracht und war außerdem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis; über die Herkunft/ den Eigentümer des Motorrads machte er zunächst keine Angaben, sodass das Gefährt sichergestellt und abgeschleppt wurde, bis der rechtmäßige Eigentümer sicht mit einem entsprechenden Nachweis meldet. Gekrönt wurde die Kontrollmaßnahme von einem positiven Drogentest des 44-Jährigen. Und schließlich wurde kurz vor 16 Uhr ein 26-Jähriger in der Rathenaustraße einer Kontrolle unterzogen. Auch in diesem Fall reagierte ein freiwillig durchgefühter Drogentest positiv, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Alle Kontrollierten müssen sich entsprechend straf- bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell