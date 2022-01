Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradkontrollen vor Schulbeginn

Lingen (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Präventionsteams der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim haben im Dezember und im Januar jeweils eine Woche lang täglich Fahrradkontrollen vor Schulbeginn durchgeführt. In 63 Fällen mussten Verwarngelder in Höhe von 20 Euro verhängt werden. 86 weitere Fälle führten zu einer Elternbenachrichtigung. In dem Brief werden die Eltern aufgefordert, das Fahrrad des betroffenen Kindes umgehend instand zu setzen. Darüber hinaus enthielt das Schreiben eindringliche Hinweise zu den Gefahren, die sich aus dem Fahren mit unbeleuchteten Rädern ergeben. In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse besonders gefährdet. Eine eingeschaltete, funktionstüchtige Fahrradbeleuchtung ist zwingend vorgeschrieben. Bei Verstöße im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, müssen Radfahrer damit rechnen, in Regress genommen zu werden. Über die Beleuchtungspflicht hinaus, empfehlen die Verkehrssicherheitsberater den Radfahrerinnen und Radfahrern das Tragen von Warnwesten und heller Kleidung. Sie werden damit im Straßenverkehr besser wahrgenommen.

