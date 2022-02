Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung am Zaun

Schleiz (ots)

Ein 23-Jähriger konnte Donnerstagnachmittag im Vollrausch offensichtlich nicht mehr garadeauslaufen. Er stürzte in den Zaun einer Firma in der Bergstraße in Schleiz. Dabei entstand Sachschaden. Als ihm ein 50-Jähriger helfen wollte, spuckte er diesen an. Der Betrunkene schien komplett orientierungslos, so dass der Helfer die Polizei informierte. Die Beamten ließen den Mann pusten. Der Alkomat zeigte 2,44 Promille. Da der 23-Jährige zunehmend immer aggressiver wurde, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Dort konnte er keinen Schaden weiter anrichten und seinen Rausch ausschlafen.

