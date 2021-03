Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Freitag (05.02.) wurde die Polizei gegen 11.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Bühnertstraße gerufen, bei der ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Eine 63-jährige Frau aus Rheine fuhr mit ihrem VW T-Cross auf der Darbrookstraße. An der abknickenden Vorfahrt im Kreuzungsbereich mit der Bühnertstraße wollte die Frau diese überqueren, um weiter auf der Darbrookstraße in Richtung Waldhügel zu fahren. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam ihr von links der 71-jährige Rheinenser mit seinem Pedelec entgegen und kollidierte seitlich mit dem VW. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.100 Euro.

