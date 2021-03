Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Feuer an Photovoltaikanlage, keine Verletzten

Rheine (ots)

Am Gudrunweg in Rheine-Schotthock ist es am Freitagvormittag (05.03.21) gegen 11.30 Uhr zu einem Feuer an einer Photovoltaikanlage auf einem Garagendach gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fingen der Wechselrichter zur Stromumwandlung sowie die Speicherbatterien Feuer und schmolzen. Die Feuerwehr löschte den Brand. An der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Neben dem Gebäude selbst wurden auch mehrere Elektrogeräte beschädigt, die in der Garage gelagert waren. Verletzt wurde niemand.

