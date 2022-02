Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Bad Blankenburg (ots)

Ein Fahrzeug-Führer befuhr am 02.02.2022 gegen 07:15 Uhr mit seinem blauen Opel Astra die Bundesstraße 88 in Bad Blankenburg in Richtung Rudolstadt, als ihm in Höhe der Bähringstraße ein grauen Skoda Oktavia III entgegenkam und sich beide Spiegel berührten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

