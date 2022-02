Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Biber wurde von der Straße gerettet

Sonneberg-Oberlind (ots)

In der ursprünglichen Pressemeldung hatte sich ein Fehler (Donnerstag) eingeschlichen. Hier ist die korrekte Meldung: Am Freitag gegen 5:30 Uhr teilte ein Fahrzeug-Führer einen freilaufenden Biber im Bereich eines "Imbisses" in Sonneberg-Oberlind mit. Das Tier wäre beinahe überfahren worden. Da Biber unter Naturschutz stehen, unternahmen die Beamten sowie Mitarbeiter des Bauhofes alles, um ihn in Sicherheit zu bringen. Auf Höhe des Schweinemarktes konnte der Nager eingefangen und in einer Transportbox in die Tierauffangstation gebracht werden. Dort kümmert man sich um das Tier und setzt es vermutlich an geeigneter Stelle in der freien Natur wieder aus.

