Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 4. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Sprengung von Geldautomaten

Freitag, 04.03.2022, gegen 04:00 Uhr

Am frühen Freitagmorgen wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Geldausgabeautomaten im Eingangsbereich einer Bank in Schladen, Bahnhofstraße, vermutlich durch Einleiten einer unbekannte Substanz, aufgesprengt. Zur Höhe eines möglichen Stehlgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Auch das Bankgebäude ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Zum hier entstandenen Sachschaden können ebenfalls keine Angaben gemacht werden. Nach Zeugenangaben sind mindestens drei Täter beobachtet worden. Diese sind nach der Tat in einem vermutlich hochmotorisierten PKW Audi Sportsback in schwarz in Fahrtrichtung Hornburg geflüchtet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers verliefen bislang negativ. Die Spezialisten der Polizei haben mit der Aufnahme des Tatortes und der Spurensicherung begonnen. Weitere Angaben können nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

