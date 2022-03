Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.03.2022:

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Am 03.03. ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der L 475 in der Gemeinde Wendeburg ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf verletzten Personen. Eine 40-jährige VW-Fahrerin wich einem verletzten Wildtier aus, das auf der Fahrbahn lag und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet in den Seitenstreifen neben der Fahrbahn, überfuhr dort ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin selbst, eine 27-jährige Beifahrerin und drei im Fond des Wagens sitzende Kinder im Alter von drei bis acht Jahren wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswagen in Braunschweiger Kliniken eingeliefert. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beträgt rund 11.000 Euro.

Grundsätzliche Hinweise der Polizei zu Wildunfällen:

-Wenn Wild am Straßenrand auftaucht

Wenn ein Wildtier am Straßenrand sichtbar wird, sollten Sie die Fahrgeschwindigkeit senken und die Bremsbereitschaft erhöhen. Möglichst auf Fernlicht oder Lichthupe verzichten, denn das verscheucht die Tiere nicht, sondern blendet sie und führt zu Orientierungslosigkeit. Viel effektiver: hupen.

Achtung: Ein Tier ist meist nicht allein unterwegs. Oft folgen ihm weitere Artgenossen. Falls Sie vor einem Zusammenstoß rechtzeitig anhalten können, sollten Sie mit stark reduzierter Geschwindigkeit weiterfahren.

-Wenn ein Wildunfall unvermeidbar ist

Lässt sich ein Wildunfall nicht mehr verhindern, halten Sie das Lenkrad fest und unterdrücken Sie den Ausweichreflex. Denn ein Ausweichmanöver führt i. d. R. zu noch größeren Schäden. Beispielsweise, wenn Sie mit Bäumen oder dem Gegenverkehr zusammenstoßen

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell