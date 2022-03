Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 3. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Remlingen: 37-jähriger Mann Opfer eines Überfalls

Mittwoch, 02.03.2022, gegen 14:20 Uhr

Ein 37-jähriger Mann ist am frühen Mittwochnachmittag Opfer eines Überfalles geworden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte sich der 37-Jährige in seiner Garage in Remlingen, Am Bahndamm, aufgehalten. Hier war er von einem bis dahin unbekannten Täter abgepasst und mit einem Knüppel niedergeschlagen worden. Anschließend entwendete der Täter den Rucksack des Opfers und flüchtete zu Fuß. Das Opfer nahm laut schreiend die Verfolgung auf, konnte diese jedoch aufgrund seiner erlittenen Verletzung nicht fortsetzen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung sowie nach Zeugenhinweisen konnte der Täter kurze Zeit später in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Auch die Beute konnte sichergestellt werden. Der 30-jährige tatverdächtige Mann aus dem Kreisgebiet Wolfenbüttels wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe entlassen. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in das städtische Klinikum gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Wolfenbüttel: Diebstahl eines PKW Ford

Mittwoch, 02.03.2022, zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochabend einen zum Parken in der Waldenburger Straße in Wolfenbüttel abgestellten PKW Ford. Der Wert des grauen Ford Kuga wird mit rund 21.000 Euro angeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell