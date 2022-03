Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.03.2022:

Peine (ots)

Festnahme nach versuchtem Raub auf eine "Rossmann"-Filiale in Vöhrum

Nachdem am 01.03. gegen 09:40 Uhr ein mit einem Messer bewaffneter Täter versucht hat die "Rossmann"-Filiale in Peine-Vöhrum zu überfallen, konnte nun ein Verdächtiger festgenommen werden. Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Täterfotos gingen bei der Polizei in Peine erste Hinweise aus der Bevölkerung auf einen möglichen Täter ein. Am Morgen und Vormittag des 02.03. verdichteten sich diese Hinweise dann und gegen kurz vor neun Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Edemissen den Verdächtigen nach einem neuerlichen Hinweis im Ort Edemissen antreffen. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 15-jährigen handelt, versuchte noch vor den Beamten zu fliehen, diese konnten ihn aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung vorläufig festnehmen. In diesem Zusammenhang wird ganz deutlich ein Dank an die Bevölkerung ausgesprochen.

