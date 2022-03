Salzgitter (ots) - Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei Die Polizei führte am 28.02.2022 in der Zeit von 09:15-12:45 Uhr auf der Bundesstraße 6 (Hohenrode in Fahrtrichtung Goslar) eine Geschwindigkeitsmessung in einer 70 km/h-Zone durch. Insgesamt wurden bei fast 1.000 Fahrzeugen die Geschwindigkeiten gemessen. 144 Fahrzeugführer/-innen hielten sich nicht an ...

mehr