Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.03.2022:

Peine (ots)

Versuchte Raubüberfälle in Peine

Am 01.03. um 09:35 Uhr betrat ein Mann die Sparkassenfiliale an der "Celler Straße" in Peine. Der ca. 175- 180 cm große Mann verlangte von einem 47-jährigen Bankangestellten unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als der Mitarbeiter die Bargeldherausgabe verweigerte verließ der Täter den Schalterraum wieder und ergriff die Flucht. Er lief aus der Bankfiliale zunächst über den angrenzenden Parkplatz. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca 175 - 180 cm groß, schlanke Statur - Anfang bis Mitte 20 Jahre alt - Dunkle, längere Winterjacke (Parka) mit auffälligem hellbraunen Fellbesatz an der Kapuze - blaue Hose, Jeans - weiße Turnschuhe, Sneaker - schwarze Strickmütze - sprach akzentfrei deutsch

Nahezu zeitgleich trat in der "Rossmann" Filiale in Vöhrum ein dunkel gekleideter junger Mann an eine 51-jährige Kassiererin heran und forderte sie auf die Kasse zu öffnen, dabei bedrohte er die Frau mit einem Messer. Die Kassiererin teilte dem Täter mit, dass sie die Kasse nicht öffnen könne, woraufhin er den Laden verließ. Zeugen konnten dem Mann noch bis zur "Kirchvordener Straße" folgen, verloren Ihn jedoch in Richtung Pelikan-Werke aus den Augen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca 170 cm groß - ca 18 Jahre alt, evtl etwas jünger - schwarze Cargohose, mit mehreren aufgesetzten Taschen - schwarzer Kapuzenpullover, mit markanter weißer Aufschrift an den Ärmeln - schwarze Sportschuhe - dunkle, lockige Haare

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Täter? Wem kommt die Person bekannt vor? Wer hat die Person evtl. im Umfeld der Tatorte gesehen? Wem sind markante Teile der Bekleidung an anderer Stelle aufgefallen? Zeugen, die zu dieser Zeit auffällige Beobachtungen im Umfeld der Bankfiliale oder des Drogeriemarktes und den angrenzenden Straßen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch an die Polizei Peine unter 05171-9990 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell