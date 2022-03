Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 1. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: PKW Scheibe beschädigt

Sonntag, 27.02.2022, 10:00 Uhr, bis Montag, 28.02.2022, 08:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Sonntag auf Montag die Frontscheibe eines zum Parken in einem Hof in der Braunschweiger Straße in Schöppenstedt abgestellten PKW Mercedes. Demnach wurde vermutlich ein Ziegelstein gegen die Frontscheibe geschleudert und dieses hierbei beschädigt. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt unter 05332 / 946540

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht, Verursacherin schnell ermittelt

Montag, 28.02.2022, gegen 11:50 Uhr

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei einen Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht schnell klären und die mutmaßliche Verursachern ermitteln. Demnach war eine bis dahin unbekannte Autofahrerin am Montagmittag mit ihrem PKW auf einem Parkplatz in der Schweigerstraße gegen einen geparkten PKW gestoßen und hatte diesen beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Angaben zirka 2000 Euro. Anschließend entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Da ein Zeuge den Unfall beobachtet hatte, konnte die 80-jährige Unfallverursacherin schnell anhand des abgelesenen Kennzeichens ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell