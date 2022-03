POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.03.2022.

Polizei Salzgitter

Täter erbeuteten Corona-Schnelltests.

Salzgitter, An der Windmühle, 25.02.2022, 19:00 Uhr-28.02.2022, 06:00 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Fenster und gelangten somit in die Räume der Schule. Es wurden mehrere hundert Schnelltests erbeutet. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 entgegen.

Täter erbeuteten alkoholische Getränke.

Salzgitter, Gebhardshagen, Hagenmarkt, 28.02.2022, 22:00 Uhr-01.03.2022, 03:00 Uhr.

Bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt erbeuteten die Täter eine noch unbekannte Anzahl an alkoholischen Getränken. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter eine Schiebetür des Marktes aufgehebelt und sich somit einen widerrechtlichen Zugang in das Objekt ermöglicht hatten. Es wird derzeit von einem Schaden in einer Höhe von mindestens 1.500 Euro ausgegangen. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341/867240 zu richten.

Täter besprühten eine Fassade.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 25.02.2022, 10:00 Uhr-28.02.2022, 06:00 Uhr.

Bei einer Sachbeschädigung in Form mehrerer Graffitis wurde durch die unbekannten Täter die Fassade einer Schule beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

