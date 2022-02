Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.02.2022:

Peine (ots)

Aggressiver 23-jähriger beleidigt Polizisten

Am 26.02. gegen 20:45 Uhr überprüften Beamte der Polizei Vechelde den Schulhof der IGS in Lengede. Dort sollten in mehreren Müllkörben Feuer brennen. Die Polizisten trafen auf dem Schulgelände auf eine Gruppe junger Erwachsener. Ein 23-jähriger Lengeder tat sich aus dieser Gruppe durch aggressives Auftreten hervor, er beleidigte die Beamten mehrfach. Als daraufhin seine Personalien festgestellt werden sollten, leistete er Widerstand und versuchte mehrfach davonzulaufen. Letztendlich ergab ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,8 Promille. Die Polizisten sind bei dem Einsatz nicht verletzt worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell