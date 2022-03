POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.03.2022.

Polizei Salzgitter

Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei

Die Polizei führte am 28.02.2022 in der Zeit von 09:15-12:45 Uhr auf der Bundesstraße 6 (Hohenrode in Fahrtrichtung Goslar) eine Geschwindigkeitsmessung in einer 70 km/h-Zone durch.

Insgesamt wurden bei fast 1.000 Fahrzeugen die Geschwindigkeiten gemessen. 144 Fahrzeugführer/-innen hielten sich nicht an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten. Der an dem Tag gemessene Spitzenwert lag bei 122 km/h. 3 Fahrerinnen/Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei hatte diese Messung bereits im Vorfeld auf ihren sozialen Kanälen eingestellt und angekündigt.

Wir werden diese Kontrollen auch in Zukunft ankündigen und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Verringerung von Unfällen, die im Zusammenhang mit Geschwindigkeit stehen. Unser Ziel ist die Reduzierung von Verkehrsunfällen.

