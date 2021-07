Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Ford Mondeo beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Bad Rothenfelde (ots)

Auf dem Parkplatz eines Schwimmbades an der Frankfurter Straße, beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag einen Ford Mondeo und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der oder die Flüchtige stieß in der Zeit von 15 bis 17.20 Uhr gegen den braunen Mittelklassewagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei in Dissen ist an Hinweisen zu der Unfallflucht interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegen.

