POL-OG: Rheinmünster, Bühl - Ausreißerinnen gesucht

Zwei jugendliche Mädchen haben einen Ausflug am Samstag (14. August 2021) in ein Bühler Schwimmbad dazu ausgenutzt, um auszureißen. Die beiden 16-Jährigen sind nach polizeilichen Erkenntnissen nicht das erste Mal aus ihrer Unterbringung in Rheinmünster abgängig. Möglicherweise halten sich die Ausreißerinnen im Raum Karlsruhe auf. Konkrete Hinwendungsorte sind allerdings nicht bekannt. Zu den nun gesuchten Mädchen liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1.) Circa 165 Zentimeter groß, schlank, langes Haar: schwarzer Haaransatz mit roten Spitzen, große braune Augen 2.) Circa 160 Zentimeter groß, sehr dünne Figur, schwarzes mittellanges Haar, helle blaue Augen

Welche Kleidung die Jugendlichen aktuell tragen, ist nicht bekannt. Hinweise auf eine Straftat liegen den Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt derzeit nicht vor. Die Ermittler bitten bei Antreffen der Gesuchten oder bei Hinweisen zu ihrem Aufenthaltsort um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

Zur Vermisstenfahndung mit Bildern: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/buehl-vermisstenfahndung/

