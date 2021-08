Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

Zu einem Überfall mit anschließendem sexuellen Übergriff soll es am frühen Sonntagmorgen gegen 3:15 Uhr in der Benshurststraße, circa 50 Meter nach der Einmündung zur Hauptstraße, gekommen sein. Eine junge Frau soll laut ihren Schilderungen zunächst von einem bislang unbekannten Mann von ihrem Fahrrad gestoßen worden sein. Mutmaßlich aufgrund ihrer lauten Hilfeschreie ließ er, nachdem er noch den Geldbeutel der Überfallenen an sich genommen hatte, von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls und bitten unter der Rufnummer: 0781 21-2820 um Hinweise.

