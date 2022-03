Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.03.2022.

Salzgitter (ots)

Täter setzte Pfefferspray ein.

Salzgitter, Bruchmachtersen, Leibnizstraße, 02.03.2022, 20:40 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe sich das 19-jährige Opfer im Bereich des ALDI-Marktes in der Leibnizstraße aufgehalten. Zur Tatzeit sei ein ca. 185 cm großer Mann auf das Opfer zugegangen und habe sich nach einem Weg erkundigt. Ohne einen derzeit ersichtlichen Grund soll der Täter dem Opfer Reizgas ins Gesicht gesprüht und anschließend geflüchtet sein.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 185 cm groß, soll einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben, trug eine schwarze Jacke. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen an den Augen. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu melden.

Täter drangen in einen Getränkemarkt ein.

Salzgitter, Berliner Straße, 02.03.2022, 22:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, sich sich ein Täter einen widerrechtlichen Zugang durch den Haupteingang des Geschäftes verschafft hatte. Bei der Tat wurden Zigarettenschachteln in einer niedrigen zweistelligen Anzahl erbeutet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkle Haare, dunkle Jacke, dunkle Hose.

Nach der Tatausführung flüchtete dieser. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 zu melden.

Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Salzgitter, Thiede, Gerhart-Hauptmann-Straße, 28.02.2022, 19:00 Uhr-02.03.2022, 10:00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Wohnhauses ein und verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Bestandteil der Ermittlungen wird sein, ob Gegenstände erbeutet wurden.

Bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in Salzgitter Ringelheim, Treppenkamp, im Zeitraum vom 25.02.2022, 14:00 Uhr-02.03.2022, 13:30 Uhr, drangen die Täter durch die Kellertür in das Objekt ein. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei, ob es zu einem Diebstahl kam. Der verursachte Schaden liegt bei ca. 400 Euro.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Sachbeschädigung auf einem Sportplatz.

Salzgitter, Bad, Jahnstraße, 01.03.2022, 21:30 Uhr.

Ein 51-jähriger Mann hatte auf der Fläche eines Sportplatzes einen Holzzaun und das Holztor sowie andere Gegenstände beschädigt und hierdurch einen Schaden von ca. 500 Euro verursacht.

Der Täter hatte sich selbst gestellt und sein Fehlverhalten eingeräumt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell