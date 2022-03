Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.03.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Motorsägen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde der Polizei am Montag der Diebstahl von zwei älteren Motorsägen der Marken Stihl und Husqvarna. Die Tat hatte sich in der vergangenen Woche zwischen Mittwochabend (23.02.) 18.00 Uhr und Samstagmorgen (26.02.) 09.00 Uhr in BSA-Hilgershausen ereignet. Die beiden Arbeitsgeräte sind in der Straße "Köhlerwiese" am Ortsrand von Hilgershausen von einem Privatgelände und dort von einem abgestellten Anhänger bzw. aus einem unverschlossenen Schuppen geklaut worden. Der Stehlschaden beträgt in dem Fall 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Diebstahl von Baustelle; Stehlschaden 3250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Von der Baustelle "Forsthaus Schlierbach" an der Landesstraße L 3300 zwischen Obedrünzebach und Weißenborn habend unbekannte Täter mehrere Gegenstände geklaut. Die Polizei in Eschwege hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Demnach sind die unbekannten Diebe zwischen Montagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr dort am Werk gewesen und haben u.a. ein Heizgerät, Dieselkraftstoff und mehrere Stahlrahmen und Stahlböden eines Baugerüsts geklaut. Der gesamte Stehlschaden wird mit 3250 Euro angegeben. Dazu kommt noch ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft; Polizei ermittelt gegen 27-jährigen Bewohner

In der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Stresemannstraße in Eschwege kam es Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem irakisch-stämmigen 27-jährigen Bewohner und einer 26-jährigen Sozialarbeiterin. Der 27-Jährige soll vehement und aggressiv Sozialleistungen gefordert haben. Dabei soll der Mann die 26-Jährige am Arm gefasst, gegen den Arm geschlagen und körperlich bedrängt haben. Als das Opfer die Polizei verständigte, ließ der Mann ab und verschwand. Gegen ihn ermittelt die Polizei in Eschwege nun wegen Körperverletzung.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Beethovenstraße in Eschwege haben Unbekannte einen schwarzen VW Tiguan mutwillig im Bereich der Heckklappe und des hinteren Kotflügels beschädigt. Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 06.05 Uhr und 13.20 Uhr. In dieser Zeit war das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Hotelbetriebs abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 66-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau befuhr am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr die Bundesstraße B 7 aus Richtung Röhrda kommend in Richtung Netra. Auf besagter Strecke kam es zur Kollision mit einem Reh, welches anschließend in ein Waldstück lief. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro. Polizei Hessisch Lichtenau

Bei Beziehungsstreit Fernseher umgeworfen; Polizei nimmt Ermittlungen auf

Im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten hat ein aus Lich stammender 35-jähriger Mann bei seiner 40-jährigen Freundin in Hessisch Lichtenau randaliert und dabei einen Fernseher beschädigt (Sachschaden 100 Euro). Aufgrund diese Vorfalles, der sich am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr ereignete, rückten die Beamten der Polizei aus Hessisch Lichtenau zur Schlichtung an und verwiesen den 35-Jährigen der Wohnung. Ermittlungen laufen jetzt u.a. wegen Sachbeschädigung.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler

In der Stubenstraße in Witzenhausen ist ein 84-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen beim Ausparken aus einer Parklücke mit einem Postzustellerfahrzeug kollidiert. Der Unfall geschah am Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt 2200 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

