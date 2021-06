Polizei Dortmund

POL-DO: 80.000 kg - 40.000 kg sind erlaubt - Massiv überladener Lkw gestoppt

Dortmund (ots)

Polizeibeamte haben am 2.Juni einen bis an die Spitze überladenen Sattelzug in Lünen gestoppt.

Gegen 7.10 Uhr fiel den Beamten der Sattelzug aus Holland am Buchenberg in Lünen auf. Bei der Überprüfung der Papiere kam schnell der Verdacht, dass der Sattelzug deutlich zu viel geladen hatte. Aufgrund des zu erwartenden Gesamtgewichts musste das Wiegen bei einer Firma in zwei Schritten erfolgen, um eine Fehlfunktion der 60.000 kg Waage zu vermeiden. Das Gesamtgewicht des Sattelzugs auf der Waage betrug knapp 70.000 kg!

In Deutschland ist für eine Fahrzeugkombination ein maximales Höchstgewicht von 40.000 kg vorgeschrieben. Abzüglich Toleranz ergab sich somit eine Überladung von 72,5 Prozent.

Hinweise deuten darauf hin, dass die Überladung vorsätzlich begangen worden ist. Das Bußgeld wurde dementsprechend verdoppelt.

Der 49-jährige holländische Lkw-Fahrer bezahlte vor Ort eine Sicherheitsleistung von 777 Euro. Ebenfalls bezahlen/vorstrecken musste er die Sicherheitsleistung für seinen Unternehmer, der die Fahrt in Auftrag gegeben hatte. Dies bedeutete eine nochmalige Sicherheitsleistung in Höhe von 891 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell