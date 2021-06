Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin nach Unfall in Holzen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag (3. Juni) in der Kreisstraße von einem abbiegenden Pkw angefahren worden. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 51-jährige Dortmunderin gegen 12 Uhr auf dem Heideweg in Richtung Westen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein entgegenkommender Autofahrer, nach links in die Kreisstraße abzubiegen. Hierbei übersah der Mann offenbar die Radfahrerin. Der Wagen erfasste die Frau, so dass sie stürzte.

Ein Rettungswagen fuhr die schwer - aber nicht lebensgefährlich - Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Während des Zeitraums der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten entstanden keine nennenswerten Verkehrsstörungen im Bereich der Holzener Kreuzung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell