POL-DN: Junge Frau mit Luftmatratze nach Unfall gesucht

Auf dem Parkplatz am Dürener Badesee kam es am frühen Samstagabend zu einer Begegnung zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin mit Luftmatratze. Der Radfahrer wurde durch die Luftmatratze zu Fall gebracht und verletzt, deren Besitzerin ging davon.

Die Polizei wurde am Abend in ein Dürener Krankenhaus gerufen, denn dort wurde ein 41 Jahre alter Mann aus Langerwehe untersucht, der eine Unfallflucht zu schildern wusste: Kurz nach 18:00 Uhr war er auf einem Schotterweg des großen Parkplatzes am Dürener Badesee mit seinem Fahrrad gefahren, als ihm in Richtung Eingang des Sees zwei Fußgängerinnen entgegen kamen. Aufgrund der Enge sei es ihm lediglich möglich gewesen, zwischen den beiden jungen Damen hindurchzufahren, wobei es zu einer Berührung zwischen einer der Luftmatratzen und dem Lenker des Rads kam.

Der 41-Jährige kam hierdurch zu Fall und wurde verletzt. Die Trägerin der Matratze, eine junge Frau im geschätzten Alter von 18 Jahren, vermutlich 170 cm groß und bekleidet mit einem weißen Kleid, vermutet lautstark, dass wohl beide Parteien Schuld an dem Geschehen hätten, dann entfernte sie sich mitsamt ihrer Begleiterin, die ebenfalls eine Luftmatratze trug.

Die Schwere der Verletzungen des Radfahrers konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht attestiert werden. Gesucht wird nun nach der jungen Frau mit der Luftmatratze. Sie oder Hinweisgeber auf ihre Identität werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 an die Polizei zu wenden.

