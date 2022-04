Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener E-Scooter-Fahrer bei Sturz leicht verletzt (08.04.2022)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat sich in der Nacht auf Freitag bei einem Sturz in der Riedstraße leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau waren verbotenerweise zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs. In der Riedstraße fuhren sie gegen einen Poller und stürzten. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Da der Mann und die Frau alkoholisiert waren und widersprüchliche Angaben dazu machten, wer den Scooter gefahren habe, mussten beide eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten außerdem fest, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz mehr besaß.

