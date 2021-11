Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaubenbrand

Gera (ots)

Am Freitag gegen 22:20 Uhr kam es zu einem Brand einer leerstehenden Gartenlaube in der Stadtrodaer Straße in Gera. Durch unbekannte Täter wurde die Terrasse des Gartenhauses in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf die Gartenlaube über und beschädigte diese. Durch die Feuerwehr Gera konnte der Brand zügig gelöscht werden. Die Polizei Gera nahm die Ermittlung wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden!

