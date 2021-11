Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Laterne angefahren und geflüchtet

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Montagmorgen (08.11.2021), gegen 7:50 Uhr, befuhr ein PKW die Vielander Straße in Schiffdorf in Fahrtrichtung Brameler Straße. An einer Fahrbahnverengung geriet der PKW in den rechtsseitigen Grünstreifen und rammte dort eine Straßenlaterne. Die Person, die den PKW führte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem PKW handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen silberfarbenen Ford Focus. Der PKW verlor seinen rechten Nebelscheinwerfer sowie weitere Kunststoffteile. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell